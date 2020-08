Etats-Unis Bègue comme Biden, cet ado a ému l’Amérique

Un garçon de 13 ans souffrant de bégaiement a suscité l'émotion à la convention nationale démocrate jeudi soir, en remerciant Joe Biden, connu pour sa longue lutte personnelle contre ce handicap.

«Sans Joe Biden, je ne serais pas à vous parler aujourd'hui», a confié Brayden Harrington, dans une vidéo pré-enregistrée et diffusée avant la prise de parole solennelle du candidat à la Maison Blanche. «Il a quelques mois, je l'ai rencontré dans le New Hampshire. Il m'a dit qu'on faisait partie du même club: nous bégayons», a relaté le jeune adolescent.

«C'est vraiment génial de voir que quelqu'un comme moi est devenu vice-président» (de Barack Obama), a poursuivi le petit Brayden. Il a expliqué avoir bénéficié des conseils de lecture du candidat démocrate, qui lui a recommandé un livre de poèmes du dramaturge irlandais William Butler Yeats. «Joe Biden m'a rendu plus confiant en moi», a-t-il assuré.

Joe Biden a choisi de rendre cet hommage au combat quotidien des enfants qui bégaient à quelques minutes du discours le plus important de sa vie politique, lorsqu'il a accepté depuis sa ville de Wilmington la nomination du parti démocrate pour affronter Donald Trump à l'élection du 3 novembre.

Sans accroc

Dans une allocution d'un peu plus de 20 minutes, directe et enlevée, il a passé l'obstacle sans accroc, un soulagement pour ses partisans. L'ancien vice-président de Barack Obama continue à souffrir parfois de courts instants de bégaiement et ne cache pas que ce trouble du langage a empoisonné sa jeunesse.