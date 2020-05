Football/Ski alpin

Behrami: «Lara est une source d'inspiration»

Lara Gut-Behrami fête ses 29 ans ce lundi. Son mari Valon s'est ouvert sur leur relation dans le quotidien gênois «Secolo XIX».

Jardinier, peintre...

Et puis, le couple le plus glamour du sport suisse a aussi un autre défi personnel devant lui: avoir un enfant. «J'espère devenir maman un jour ou l'autre», avait confié Lara Gut-Behrami il y a un an.

Mais pour l'heure, c'est à quatre qu'ils vivent leur période de confinement, puisque les deux filles de Valon Behrami, Sofia (11 ans) et Isabel (bientôt 4 ans), vivent actuellement avec leur papa et Lara. «J'ai la chance d'avoir mes deux filles avec moi et mon épouse en ce moment, conclut-il dans son interview. Le plus beau cadeau, c'est cela.»