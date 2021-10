Football – Beleck qualifie Yverdon au bout du suspense

Le président Mario Di Pietrantonio en avait rêvé, Yverdon l’a fait. Six mois après avoir obtenu cette promotion tant espérée en Challenge League, les Nord-Vaudois ont fait encore plus fort, mardi soir, dans un Stade municipal enfin bien garni. Après un suspense insoutenable long de près de trois heures, Yverdon Sport est en effet parvenu à bouter hors de la Coupe de Suisse l’une des trois meilleures formations de Super League.

Qualification méritée

Une qualification d’autant plus méritée que les Nord-Vaudois ont non seulement fait jeu égal avec le troisième de Super League mais en faisant aussi très longtemps la course en tête. Ils ont en effet d’abord cru que le plus dur était fait bien avant la prolongation, soit lorsque Beleck, bien servi en profondeur par Vladi, trompait Kostadinovic juste avant la mi-temps. Un avantage que le néo-promu en Challenge League conservait ensuite sans trop souffrir jusqu’à ce que le duo Pollero-Gnonto n’invente une magnifique égalisation (71e). Une lueur dans un désert offensif puisque les Zurichois n’étaient parvenus à inquiéter Salvi que très rarement jusque-là.