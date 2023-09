Voleurs de voitures multirécidivistes pris sur le fait à Belfaux

Dans la nuit en question, plusieurs vols ont été commis entre Grolley et Belfaux, ont avoué les deux jeunes hommes, originaires de Tunisie et du Maroc, âgés de 19 et 25 ans et domiciliés dans le canton. À leur domicile, plusieurs téléphones portables ont notamment été retrouvés. Au total, pour l’heure, cinq cas ont été reliés à ces deux hommes, ainsi qu’un vol de vélo électrique. Les deux malfrats sont en détention préventive.