Elle chute d’une falaise: deux ans après, son mari est soupçonné de meurtre

Dès le départ, la famille de Zoë avait des doutes sur l’histoire racontée par le mari. Selon les parents, le couple s’était disputé à plusieurs reprises au cours des semaines précédant la mort de la jeune femme. De plus, quelques semaines plus tard seulement, Joeri avait une nouvelle petite amie, qu’il a épousée moins d’un an après la mort de Zoë. Une raison suffisante pour les parents de la Belge pour porter plainte au civil.