Belgique: Le patron de Ryanair entarté par des militantes écologistes

«Accueil chaleureux à Bruxelles aujourd’hui», a déclaré un peu plus tard la compagnie sur le réseau X (anciennement Twitter), en publiant une photo de son patron entarté. «Les passagers sont tellement satisfaits» des nouvelles liaisons ouvertes par Ryanair, l’hiver prochain, «qu’ils fêtent l’événement avec des gâteaux. Nos tarifs sont délicieusement bas!», a ironisé le groupe.

Les pilotes de Ryanair basés en Belgique ont annoncé un nouveau mouvement de grève pour les 14 et 15 septembre. Ils reprochent à leur employeur de ne pas respecter les réglementations sociales locales. Les pilotes réclament notamment de meilleurs salaires et plus de temps de repos. Il s’agit de leur quatrième grève en deux mois.