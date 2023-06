Belgique: L’ex-roi Albert II prolonge son séjour à l’hôpital

«Pas de raison de s’inquiéter»

Sixième monarque belge

Albert II, troisième et dernier enfant de Léopold III, était devenu le sixième monarque belge le 9 août 1993, à 59 ans, après le brusque décès de son frère Baudouin Ier. Il a régné vingt ans jusqu’à son abdication le 21 juillet 2013 en faveur de son fils aîné Philippe, qui a aujourd’hui 63 ans. Alité aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, Albert II a reçu depuis mardi la visite de son épouse la reine Paola, et de ses fils Philippe et Laurent accompagnés de leurs épouses.