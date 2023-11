Belgique: un couple et ses quatre enfants meurent dans un incendie

Six personnes d’une même famille, un couple et ses quatre enfants, sont mortes dans l’incendie de leur maison dans la nuit de mardi à mercredi dans le centre-ville de Huy, en Belgique, ont indiqué les autorités locales. Le drame, à l’origine encore indéterminée, a suscité une vive émotion dans cette ville de Belgique francophone située entre Namur et Liège.