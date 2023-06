Belgique: un réfugié ukrainien gagne 500’000 euros à la Loterie Nationale

La Loterie Nationale, qui ne divulgue pas les données de ses joueurs, a juste précisé lundi qu’il avait entre 18 et 24 ans.

Il était venu en Belgique en quête d’une nouvelle chance et l’a trouvée au-delà de ses espérances: un réfugié ukrainien a remporté 500’000 euros avec un billet à gratter. Le jeune homme, qui a fui la guerre, est installé dans la région de Bruxelles depuis un an. Le 16 mai, il a acheté un billet à gratter à 5 euros dans une station-service.

Comme tous les gagnants de montants supérieurs à 100'000 euros, il a été invité au siège de la Loterie Nationale à Bruxelles pour que son gain puisse lui être transféré.

Œuvrer à la reconstruction de son pays en guerre

«Ses sentiments étaient très partagés», a expliqué Joke Vermoere, porte-parole de la Loterie Nationale, cité dans un communiqué. «Son esprit était clairement en Ukraine et, en cette période, il est difficile de se réjouir avec tout ce qui se passe dans son pays. Mais il était dans le même temps bien sûr aussi très heureux de son gain et, surtout, plein d’espoir.»

«Avec l’argent qu’il a gagné, il compte surtout faire quelque chose pour ses compatriotes et pour la reconstruction de son pays. Mais il veut d’abord organiser une fête en Belgique pour la famille et les amis qui se sont occupés de lui et l’ont aidé à s’intégrer», a ajouté le porte-parole.