Tennis - Belinda Belinda Bencic avait bien appris sa leçon

Zverev, ce rouleur compresseur

Comme Belinda Bencic, qu’il connaît depuis l’enfance, il s’est offert le titre olympique à Tokyo il y a un mois et dégouline de confiance cet été. Comme elle, Alexander ­Zverev avait fort à faire hier à l’US Open, face à une pépite de 20 ans. Et comme la Saint-Galloise, l’Allemand de 24 ans continue d’avancer à New York. L’Italien Jannik Sinner (ATP 16) lui a livré une réplique admirable, notamment dans un 3e set d’une intensité folle, mais le No 4 mondial était tout simplement trop fort (6-4 6-4 7-6). Prochaine étape: les quarts de finale mercredi. YMU