Tennis : Belinda Bencic a rendez-vous avec Serena Williams

Avec elle, les effets de la transition entre la période terre battue/gazon et celle sur surface dur sont souvent perceptibles à l’œil nu. Belinda Bencic adore la tournée américaine depuis qu’elle est sur le circuit et la Saint-Galloise de 25 ans l’a encore démontré dans la nuit de mardi à mercredi en Suisse.

«Je suis très excitée, en fait je ne pourrais pas l’être plus, a réagi la Suissesse, dans des propos rapportés par le site de la WTA. Quand j’ai vu le tirage au sort, j’espérais qu’elle gagne son premier tour et moi aussi. Elle m’a toujours inspirée. J’ai lu son article dans Vogue. Il était très bien écrit et très honnête. Maintenant qu’elle va prendre sa retraite, on réalise encore plus à quel point ce qu’elle a accompli est incroyable. Cela va au-delà des mots.»