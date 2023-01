Open d’Australie: Belinda Bencic a survécu à son premier test

Dernière représentante suisse hommes et femmes confondus à l’Open d’Australie, Belinda Bencic continue de tracer sa route à Melbourne. Après une entame en douceur contre la Bulgare Viktoriya Tomova (6-1, 6-2) il y a deux jours, la Saint-Galloise de 25 ans a fait face à une autre opposition jeudi, en début de soirée dans la Margaret Court Arena, face à l’Américaine Claire Liu (WTA 62). Mais elle s’en est brillamment tirée (7-6, 6-3) et défiera samedi au 3e tour l’Italienne Camila Giorgi, sensiblement dans les mêmes eaux dans la hiérarchie (70e).

Il fut une époque pas si lointaine où lorsque la championne olympique et du monde n’était pas dans un grand jour, la note se payait illico, peu importe la surface. Ce ne fut pas donc pas le cas face la coriace Liu. Peut-on déjà parler ici de la marque des «grands» pour la Suissesse, ces champions qui gagnent même quand cela va moins bien? Ou faut-il voir dans cette victoire plus compliquée qu’elle n’y paraît de premiers signes de vulnérabilité? Il faudra attendre ce week-end, voire un éventuel 8e de finale contre la No 5 mondiale Aryna Sabalenka, pour trancher.