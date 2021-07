JO de Tokyo - Belinda Bencic: «Appelez-nous ViktoLinda!»

«ViktoLinda», donc. «C’est pas mal non? C’est nous qui l’avons trouvé», s’est marrée Bencic, confirmant par la même occasion le bien-être qu’elle dégage depuis son entrée dans la bulle de Tokyo. Quant au surnom, espérons qu’il vivra plus longtemps qu’une journée. Il faudra pour cela éliminer les Australiennes Samantha Stosur et Ellen Perez en direction du dernier carré. Un dernier carré que la No 12 mondiale a déjà atteint en simple, au terme d’une rencontre «bizarre».