Tennis

Belinda Bencic: «Cette pause fait du bien à mon corps»

La Saint-Galloise s'est livrée à «Blick» depuis Bratislava, où elle est confinée depuis plus de deux mois, entre peinture acrylique et comédies romantiques.

Belinda Bencic n’a plus joué en compétition depuis le 27 février. Et elle n’imagine pas recommencer de sitôt.

Belinda Bencic s’est tue, ces dernières semaines, parce qu’elle n’estimait «pas convenable de parler de sport» par les temps qui courent. La Saint-Galloise, 8 e joueuse mondiale, a brisé le silence depuis Bratislava, où elle est confinée depuis plus de deux mois en compagnie de Martin Hromkovic, son amoureux et préparateur physique. Après avoir envisagé de rester aux Etats-Unis après l’annulation du tournoi d’Indian Wells, comme elle l’explique dans une interview à «Sonntagsblick», Bencic a donc opté pour la Slovaquie, sa patrie d’origine, tandis que ses parents rentraient en Suisse.

A Bratislava, le confinement s’est accompagné de «règles sévères», assouplies ces derniers temps. «Depuis deux ou trois semaines, nous avons le droit de jouer dehors, explique la droitière de 23 ans. Je m’entraîne trois ou quatre fois par semaine, une heure par jour.» Belinda Bencic, qui a déjà connu de nombreux pépins physiques au cours de sa carrière, prend les choses du bon côté: «Je sens que cette pause fait du bien à mon corps, dit-elle. Tous les petits bobos sont soignés. Lorsque j’ai recommencé à jouer, le niveau n’était pas très élevé, mais je me suis vite remise dedans. Comme il n’y aura pas de tournoi pour un bon moment encore, je me sens en fait très détendue.»

Une championne des gâteaux

Détendue au point de laisser son esprit vagabonder loin du tennis: «Il y a aussi des jours où je ne suis pas motivée et où je resterais plus volontiers sur le canapé», admet celle qui a profité de cette pause forcée afin de se perfectionner aux fourneaux, en particulier dans la confection de gâteaux. «Avant, je devais appeler ma mamie pour chaque plat, pour lui demander comment on faisait, rigole-t-elle. Maintenant, j’y arrive parfaitement et j’en suis super fière!»

La Saint-Galloise s’est aussi mise à la peinture acrylique. Avec Martin, ils regardent des comédies romantiques. Son dernier match officiel remonte à bientôt trois mois, puisqu’il s’agit de sa défaite contre Svetlana Kuznetsova en quart de finale à Doha, le 27 février passé. Et la joueuse, à l’image de plusieurs de ses consœurs et confrères, ne semble pas très optimiste quant à une reprise possible des tournois en août aux États-Unis. «Là-bas, la situation est encore tout sauf idéale. La WTA annoncera ses prochaines décisions en juillet mais, pour être honnête, je ne compte pas sur un retour rapide sur le circuit. Au mieux quelques tournois à la fin de l’année», estime Belinda Bencic, qui s’imagine plus volontiers disputer les interclubs et des «tournois nationaux» en Suisse, cet été.