Tennis: Belinda Bencic chasse une place pour le Masters

Actuellement, Bencic pointe à la douzième place du classement «Race», établi sur les résultats de la saison en cours et dont les huit premières joueuses seront qualifiées pour le Masters. Elle possède un total de 2360 points, soit un retard de 301 points sur Simona Halep, actuellement huitième et dernière qualifiée provisoire. Mais la Roumaine, convalescente après une opération au nez, a annoncé il y a un mois qu’elle ne rejouerait plus cette saison.