Tennis - Belinda Bencic continue sa balade à New York

On pensait assister aux débuts des choses sérieuses à New York, samedi, pour Belinda Bencic. Il n’en a rien été. En démonstration lors de ses deux premiers tours à l’US Open, la Saint-Galloise a parfaitement enchaîné contre Jessica Pegula (6-2 6-4), la première tête de série à se dresser sur la route de la championne olympique cette semaine.

La joueuse américaine la mieux classée du tableau (WTA 24) n’est pourtant pas la dernière venue. Avec 31 succès à son actif cette saison, la quart de finaliste du dernier Open d’Australie pouvait légitimement espérer rallier les 8es de finale pour la première fois à Flushing Meadows. Et ce malgré sa défaite (6-3 6-3) contre la Suissesse à Tokyo cet été.

Mais depuis quelques semaines, « Beli » ne laisse que des miettes à ses adversaires. Toujours aussi efficace au service, la native de Flawil a fait ce qu’elle sait faire de mieux sur sa deuxième ou troisième frappe: prendre la balle le plus tôt possible sur sa ligne de fond pour diriger l’échange à sa guise. Et Pegula n’a jamais eu le temps de se régler.