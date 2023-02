Tennis: Belinda Bencic décroche un nouveau titre à Abu Dhabi

Les nerfs ont tenu

C’est dans ce contexte douloureux et avec le bilan peu reluisant de trois défaites en autant de rencontres que la championne olympique de Tokyo, 9e joueuse mondiale, retrouvait sa pire ennemie (19e) dimanche en finale du tournoi WTA 500 d’Abu Dhabi. Le coup droit toujours aussi diabolique, Samsonova a profité des errements adverses au service pour mettre une pression folle et expédier la première manche (6-1 en 35 minutes). Mais dès que la Russe ne touche plus toutes les lignes, tout se complique. Bencic en a profité pour prendre les commandes (5-3) d’un second set qu’elle a fini par remporter au tie-break, non sans avoir sauvé trois balles de match à l’échange, les nerfs plus solides que sa rivale. Chapeau bas parce que la tension était alors à son comble.