Tennis - Belinda Bencic en demi-finale à Charleston

La Saint-Galloise de 25 ans a pris le dessus sur l’Espagnole Paula Badosa (24 ans, WTA 3) en trois manches, 2-6 7-6 (7/2) 6-4. Il a fallu 2 heures et 47 minutes pour que cette rencontre trouve sa gagnante et Bencic a fait preuve d’une énorme volonté pour venir à bout de la tête de série No 2 du tournoi en Caroline du Sud.