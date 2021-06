Tennis - Belinda Bencic en finale à Berlin

Samedi, sur le gazon berlinois, la Saint-Galloise de 24 ans a disposé de la Française Alizé Cornet (WTA 63) 7-5 6-4 en 1h47. Bencic s’est montrée très efficace lors des moment-clés, convertissant les quatre balles de break qu’elle s’est créé. Et sur son service, elle en a sauvé huit sur dix. Comme lors de son quart de finale, la tête de série No 5 du tournoi a pu compter sur une bonne première balle (69,6%). Pour s’adjuger le trophée, elle devra encore se défaire soit de la Biélorusse Victoria Azarenka (WTA 16), ancienne No 1 mondiale, soit de la Russe Liudmila Samsonova (WTA 106), issue des qualifications, qui s’affrontent dans l’après-midi.