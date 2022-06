Tennis: Belinda Bencic en finale après une lutte acharnée

«On ne sait pas fait de cadeau», a avoué «Beli» juste après ce marathon de 3h07. En effet, les deux joueuses ont livré un superbe duel, se rendant coup pour coup. Et c’est la tête de série No 2 du tournoi qui a eu le dernier mot lors de la première manche, bien aidée par la chance: au tie-break, le retour de Sakkari a touché la bande du filet et la balle est retombée dans le camp de la Suissesse, qui n’a rien pu faire. Cruel, d’autant plus que Bencic avait manqué de réalisme jusqu’ici, ne convertissant que 2 des 11 balles de break qu’elle s’était procuré. Au contraire de son adversaire (2/2).