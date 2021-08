Tennis : Belinda Bencic enchaîne et passe en huitièmes

La médaillée d’or des derniers JO s’est qualifiée dans la nuit de mercredi à jeudi pour le 3e tour du Masters 1000 de Cincinnati. Teichmann attend Osaka.

La médaillée d’or du tournoi olympique de Toyko a montré qu’elle était en grande confiance, ne concédant pas une seule fois sa mise en jeu, malgré 6 balles de break pour son adversaire. «BB» n’a plus perdu depuis le 30 juin et son entrée en lice ratée à Wimbledon contre la Slovaque Kaja Juvan . Au prochain tour, Bencic affrontera la Tchèque Karolina Muchova (WTA 23)

Jil Teichmann attend Osaka

Un peu plus tôt dans la soirée, J il Teichmann (WTA 65) avait sereinement poursui vi sa route e n s’imposant 6-1 6-4 contre l’Américaine Bernarda Pera (WTA 83) en 1h18 de jeu . La Seelandaise de 24 ans n’avait plus remporté deux matches de suite depuis le tournoi de Dubai, en mars. Qualifiée pour les 8es de finale, Teichmann affrontera la Japonaise Naomi Osaka , N o 2 mondiale , qui avait fondu en larmes lundi en conférence de presse .

«Ça m’a donné la chair de poule»

Stefanos Tsitsipas a battu l’Américain Sebastian Korda 7-6 (7/5) 6-3, en 97 minutes. Le Grec, tête de série No 2, va rencontrer l’Italien Lorenzo Sonego, qui a sorti l’Américain Tommy Paul 7-6 (11/9), 6-2. Aucun problème pour la tête de série No 1, le Russe Daniil Medvedev. Le tout récent vainqueur du tournoi de Toronto a écarté l’Américian Mackenzie McDonald 6-2 6-2, en une petite heure.

Murray passe à la trappe

Halep jette l’éponge

La tête de série No 12 de ce tournoi, considéré comme une préparation en amont de l’US Open, s’est adressée directement à ses supporters sur les réseaux sociaux: «Malheureusement, ce matin un scanner a montré que j’ai une petite déchirure à l’adducteur droit et qu’il serait donc trop risqué pour moi de jouer ce soir. Je vais me reposer et faire tout ce que je peux pour être prête pour l’US Open. Aux fans de «Cincy», c’était magnifique de vous revoir».