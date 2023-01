Open d’Australie : Belinda Bencic impose sa loi au premier tour

La Saint-Galloise s’est imposée en deux sets (6-1 6-2) et à peine plus d’une heure face à la Bulgare Viktoriya Tomova. Viktorija Golubic, mal embarquée et stoppée par la pluie, a fini par s’incliner contre Petra Martic.