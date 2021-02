Belinda Bencic saluant le public de la Margaret Court Arena jeudi. AFP

Belinda Bencic, racontez-nous un peu ce match…

C’était un match compliqué, mais je m’y attendais contre (Svetlana) Kuznetsova. On a quasi toujours eu des duels en 3 sets lors des fois où l’on s’est jouées par le passé (ndlr: la St-Galloise menait 3-2 avant jeudi). Bien sûr, j’ai regardé plusieurs fois la tactique à adopter pour jouer contre elle. Je suis heureuse de la façon dont je me suis battue, et bien sûr de la victoire. Même si c’est vrai que cela n’a pas été facile.

Que pensez-vous du fait que ce tournoi est joué et qu’il y ait des fans dans les tribunes, en termes d’espoir pour le reste du monde?

De mon point de vue de joueuse de tennis, je suis heureuse d’avoir l’opportunité de jouer, et d’exercer mon métier, même si les conditions ne sont pas parfaites (…) Je sais que beaucoup de gens souffrent à travers le monde et n’ont pas la vie rêvée en ce moment. Je suis aussi consciente du fait que le tennis n’est probablement pas la chose la plus importante. Peut-être encore moins de nos jours. Mais j’ai espoir dans le fait que l’on puisse transmettre un peu de joie au public ici, et un peu de divertissement aux fans qui aiment regarder du tennis. J’espère pour chacun de nous que tout ça sera bientôt terminé et que l’on pourra retrouver nos vies normales. En attendant, nous devons tous garder espoir.

Parlez-nous de votre prochaine adversaire, Elise Mertens, qui vient de gagner un tournoi (ndlr: l’un des deux organisés à Melbourne la semaine dernière).