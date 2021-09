Tennis - Bencic a eu son test et verra les quarts!

Getty Images via AFP

Avec Iga Swiatek, 8e joueuse mondiale et lauréate de Roland-Garros l’année dernière, l’heure du premier test avait sonné lundi à l’US Open pour Belinda Bencic (12e). Programmée pour la quatrième fois dans le Louis Armstrong Stadium, à 11 heures à New York, la Saint-Galloise de 24 ans, qui s’était littéralement baladée lors de ses premiers tours, a été plus que servie…