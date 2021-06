Tennis - Belinda Bencic: «je n’étais pas là mentalement»

Fragile au service, inoffensive à l’échange, « Beli » a d’abord été trahie par un étonnant faux départ (0-5). Un joli sursaut d’orgueil aurait alors pu la relancer (3-5, deux balles de break), il ne fit en réalité que retarder l’échéance et ce constat inquiétant. Belinda Bencic n’était, ce m ercredi sur le court No 3 de son tournoi préféré, que le fantôme de la joueuse conquérante qui y avait atteint les 8e de finale en 2015 et 2018.