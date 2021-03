Tennis : Belinda Bencic prend la porte à Miami

La Saint-Galloise ne verra pas les huitièmes de finale. Elle a été battue par la Tchèque Marketa Vondrousova en trois sets (4-6 6-4 6-4).

La seule représentante suisse des tableaux féminins et masculins à Miami n’y aura pas fait long feu. Après avoir cueilli une première victoire aisée en 32e de finale, Belinda Bencic (WTA 12) est sortie au tour suivant. La faute à la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 20), vainqueur au terme d’une lutte de plus de trois heures (3h24).

Tout avait parfaitement commencé pour la Saint-Galloise, qui a enlevé le premier set 6-4. Non sans souffrir, mais en convertissant les deux balles de break qu’elle s’était procurées. Son adversaire, plus tranchante au service, n’a pas faibli. La deuxième manche lui est revenue (4-6), la troisième également, sur le même score, et donc le match.