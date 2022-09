US OPEN: Belinda Bencic quitte New York sur une grosse frustration

Coup droit en berne

Karolina Pliskova (WTA 22) est certes une double finaliste en Grand Chelem (à New York en 2016 et à Wimbledon l’an passé). Mais la Tchèque, dont l’attirail tennistique se résume surtout à sa première balle de service (14 aces) et à son puissant coup droit, était prenable. Souvent dominatrice lorsque l’échange s’allongeait, Belinda Bencic a su par moments varier son jeu - elle fut très en verve sur ses amorties, dans un premier temps. Mais elle n’a pas fait preuve de suffisamment de régularité pour passer l’épaule quand les occasions se sont présentées.

Lâchée par son coup droit (24 fautes directes dans ce seul secteur), la Saint-Galloise de 25 ans n’a pas pu non plus se reposer sur son service, égaré à sept reprises (contre six à son adversaire). C’est d’ailleurs en commettant deux doubles fautes et deux erreurs directes en coup droit qu’elle a offert sur un plateau la deuxième manche à la Tchèque.