Liées par le destin – elles étaient dans le même avion en provenance d’Abu Dhabi et ont été placées en quarantaine stricte 15 jours dans leur chambre en raison d’un cas de Covid-19 à bord – Belinda Bencic et Svetlana Kuznetsova se retrouvaient jeudi matin pour la sixième fois. Si c’est la jeune St-Galloise de 23 ans qui avait l’avantage (3-2) sur le papier, ce duel au 2e tour de l’Open d’Australie a été très disputé, comme les précédents.

Forte de sa riche expérience sur le circuit à 35 ans et lauréate notamment de Roland-Garros (2009) et de l’ US Open (2004) , Svetlana Kuznetsova (WTA 37) s’est adaptée. Au service ou à l’échange, la Russe aux trois quarts de finale à Melbourne Park a constamment pilonné le coup droit de Belinda Bencic. Décontenancée, la Suissesse a enchaîné les erreurs directes et a vu ses vieux démons au service ressurgir avec 5 double-fautes dans un set perdu 2-6.