Tennis : Belinda Bencic sans problème face à Serena Williams, proche retraitée

Il n’a fallu qu’1h18 à Bencic (WTA 12) pour passer l’obstacle Serena. Si elle a parfois pu faire parler sa puissance, l’Américaine de 40 ans a payé un manque évident de mobilité et trop de fautes directes. Elle ne s’est créé qu’une occasion de breaker en fin de première manche, sous les yeux d’un public acquis à sa cause, certains brandissant des pancartes avec écrit «Queen» (Reine) ou simplement «Merci».

L’hommage de Bencic

«Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. C’est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu’on fait. Et Dieu sait que j’aime le tennis», a-t-elle expliqué sur son compte Instagram et dans une interview au magazine Vogue, disant vouloir «savourer les prochaines semaines». Son programme doit la conduire à partir de lundi à Cincinnati, avant l’US Open (29 août-11 septembre), qu’elle a remporté à six reprises et qui pourrait bien être l’endroit tout désigné pour des adieux.