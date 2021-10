Tennis - Belinda Bencic se retire du tournoi d’Indian Wells

«Une chose que j'ai apprise ces dernières années est qu'il faut écouter son corps. Malheureusement, je ne me sens pas à 100 % prête à jouer et j'ai décidé de déclarer forfait à Indian Wells. Ma prochaine priorité sera la phase finale de la Fed Cup, le mois prochain, car jouer pour la Suisse est le plus grand des honneurs pour moi», a communiqué la Suissesse sur son compte Twitter.