US Open: Belinda Bencic s’est extirpée d’un sacré piège

Il n’est jamais chose aisée d’affronter une athlète qui vient d’annoncer sa retraite: Danka Kovinic, vaincue par Serena Williams lundi à l’US Open, peut en témoigner. Et c’est exactement le piège duquel Belinda Bencic (WTA 13) s’est extirpée mardi, sur le court No 7, contre Andrea Petkovic (104e).

Le vilain geste de «Beli»

Bruyamment soutenue par la foule, Petkovic a connu un retard à l’allumage sur son premier jeu de service et n’a jamais pu revenir dans le 1er set. Bien décidée à ne pas quitter Flushing sur une prestation insipide, elle a ensuite collé une pression folle sur la deuxième balle de service de «Beli». Et ça a payé.

Les larmes ont coulé

Un avertissement plus tard, et malgré la puissance terrible mise dans chaque coup droit par Petkovic, la championne olympique saint-galloise a réalisé le break décisif à 4-4, en relançant divinement. Après 2 h 14’, Bencic a expédié un ace sur balle de match et hurlé sa rage en regardant son clan (6-2 4-6 6-4).