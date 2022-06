Wimbledon: Belinda Bencic s’offre un répit miraculeux

Belinda Bencic a entrevu l’élimination dès le 1er tour, avant d’empocher le deuxième set et de rebattre les cartes.

Incroyable Belinda Bencic! Malgré un physique entamé et une situation désespérée, la championne olympique est parvenue à prolonger son Wimbledon lundi à la nuit tombante. Blessée à la cheville en finale à Berlin face à Ons Jabeur le 19 juin, la Saint-Galloise (WTA 16) a attaqué son premier tour face Qiang Wang (WTA 140) strappée à la cheville, au genou et à la cuisse gauche. Autant dire que «Beli» n’avait pas les armes physiques pour dérouler son tennis face à une joueuse qui fut 12e mondiale en 2019 et tombeuse de Serena Williams à l’Australian Open 2020.