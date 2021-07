JO de Tokyo - Belinda Bencic, une championne en or

Il est 23h28 à Tokyo lorsque, après 2h30 d’efforts, Belinda Bencic (24 ans, WTA 12) reste étendue sur le central du Ariake Tennis Centre, éreintée, mais heureuse. La Saint-Galloise est championne olympique. Une femme en or, qui a probablement connu la meilleure semaine de sa carrière professionnelle. Qui, match après match, a démontré une force de caractère inouïe et affiché des ressources physiques phénoménales.

Samedi , en finale du simple, la Suissesse a, comme souvent depuis le début de l’aventure olympique, su gérer les phases plus compliquées et trouver des solutions pour reprendre le momentum. Face à la coriace t chèque Marketa Vondrousova (22 ans, WTA 42), qui l’a malmenée dans le deuxième set, elle s’est démenée pour dénicher les bons angles, les stratégies idoines. Au final, Bencic s’est imposée 7-5 2-6 6-3, en championne. En championne olympique.

La forte contribution du tennis

Après huit jours de compétition sur les sites japonais bardés d’anneaux olympiques, les athlètes de Swiss olympic se sont donc déjà emparés de 11 médailles. La répartition: trois en or, trois en argent, quatre en bronze. Et une dont la couleur (dorée ou argenté ) ne sera connue qu’après la finale du double du tournoi de tennis féminin (dimanche à 8h, heure suisse).

L’accolade entre Belinda Bencic et Marketa Vondrousova.

Les chiffres louent aussi la contribution du tennis à la collection de breloques helvétiques. Depuis 2008, les meilleures raquettes du pays ont chaque fois ramené un précieux collier de leur passage aux Jeux. En quatre éditions, elles ont entendu à deux reprises l’hymne helvétique et pris place deux fois sur la deuxième marche d’un podium.

Un bilan qui sera encore bonifié dimanche après le combat des cheffes en double, Belinda Bencic et Viktorija Golubic défiant les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, respectivement classées Nos 2 et 3 dans la hiérarchie de la spécialité.