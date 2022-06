Mode: Bella et Gigi Hadid défilent crâne rasé pour Marc Jacobs

Avec sa robe en vinyle noir, Bella arborait quant à elle un look plus strict.

Fausse calvitie

Non, mais ça me plairait bien.

Non, mais ça me plairait bien.

Oui, je suis volontairement chauve. Je suis chauve, mais je n’y peux rien. Oui, pour un Sidecut. Oui, pendant le confinement. Non, je ne ferais jamais une chose pareille. Non, mais ça me plairait bien.

Des avis divergents

«Oui, oui!» «J’adore ça!» et «Génial!» certaines personnes encensent le nouveau look du mannequin alors que d’autres sont horrifiées: «Je t’aime, mais qu'est-ce que c’est?» «Bella, qu'est-ce qu’ils t’ont fait?» écrit une utilisatrice sur Instagram. Et la communauté Twitter ne se prive pas non plus de critiquer le look des sœurs Hadid.