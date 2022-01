Confidences : Bella Hadid abusée par tout le monde

Le top constate qu’on a profité de sa personne à tous les niveaux. Voulant plaire aux gens, l’Américaine s’est laissé marcher dessus.

Si elle paraît très sûre d’elle sur les podiums, Bella Hadid est une jeune femme qui a beaucoup douté d’elle-même. Interviewée dans le podcast Victoria’s Secret’s VS Voices, l’Américaine de 25 ans s’est confiée sur les relations malsaines qu’elle a vécues par le passé, à cause de son manque de confiance. «Je revenais constamment vers des hommes – et aussi des femmes – qui profitaient de moi. Ils étaient très aimables avec moi», a raconté Bella, sans nommer les personnes à qui elle faisait allusion. Voulant correspondre à tout prix aux attentes de ceux qu’elle croisait dans sa vie, la belle a fini par ne plus se respecter. «J’ai commencé à ne plus avoir de limites, non seulement sexuellement, physiquement, émotionnellement, mais aussi professionnellement. J’ai alors commencé à plaire aux gens avec mon travail», a précisé le top model, qui a récemment parlé de ses troubles mentaux.