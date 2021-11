Confidences : Bella Hadid effondrée sur Instagram

Le top a ému ses fans en parlant de ses troubles mentaux et en postant de selfies où elle apparaît en larmes.

Elle a beau faire partie des top models les plus demandés du monde, Bella Hadid n’en reste pas moins une jeune femme fragile. Mardi 9 novembre 2021, l’Américaine de 25 ans, suivie par plus de 47 millions d’abonnés sur Instagram, a ému ses fans en leur parlant de ses problèmes de santé mentale, après les avoir évoqués publiquement avec Willow Smith , sur le Net.

Elle a également posté plusieurs photos où elle apparait méconnaissable, la mine triste et les yeux remplis de larmes. Bella a tout d’abord remercié la fille de Will Smith de lui avoir donné l’opportunité de s’exprimer sur son anxiété. «Cela m’a permis de me sentir un peu moins seule et c’est pour ça que je veux poster ce message», a-t-elle écrit sur le réseau social, avant de s’adresser à ceux qui vivent les mêmes difficultés qu’elle. «Parfois, tout ce que vous avez besoin d’entendre, c’est que vous n’êtes pas seul. Donc de moi à vous, vous n’êtes pas seul. Je vous aime, je vous vois et je vous entends, a-t-elle assuré. La maladie mentale n’est pas linéaire. C’est comme une montagne russe remplie d’obstacles… Il y a des hauts et des bas.»