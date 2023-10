Le mannequin Bella Hadid sort avec un vrai cow-boy

Nouvelle romance en vue. Bella Hadid semble avoir un nouvel homme dans sa vie et il s’agit d’un vrai cow-boy. Comme le révèle TMZ, vidéo à l’appui, le mannequin de 27 ans a été aperçu, mardi 17 octobre 2023, en train d’embrasser Adan Banuelos dans les rues de Fort Worth au Texas. Des témoins ont raconté que le couple avait l’air très heureux lors de sa sortie: il multipliait les étreintes et se tenait par la main.

S’il n’est pas très connu de ce côté-ci de l’Atlantique, le nouveau compagnon de celle qui reste positive malgré la maladie de Lyme est une star de l’équitation dans son pays et particulièrement du cutting, une discipline équestre dans laquelle le cavalier et sa monture sont jugés sur leur capacité à séparer un bovin du reste de son troupeau. Comme le précise le site américain, l’Américano-mexicain de 34 ans a été élu au National Cutting Horse Association Riders Hall of Fame en 2017. Devenant ainsi un des plus jeunes cavaliers à y être nommé. Nul doute qu’il partage sa passion pour les chevaux avec sa nouvelle copine. Amoureuse de ces animaux, elle a grandi en montant à cheval, rappelle TMZ. Après une pause forcée, suite à sa maladie, Bella a repris l’équitation en compétition depuis mars.