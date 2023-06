Spiritualité: Bella Hadid joue à l’ange gardien

Un ange gardien au bout du fil. C’est ce que propose Bella Hadid. Depuis le 8 juin, le mannequin susurre des phrases réconfortantes, et enregistrées, au téléphone. Le but? Donner le sentiment aux personnes qui appellent le +1 (332)-222-4444 qu’elles ne sont pas seules et que quelqu’un veille sur elles. Amour, guérison, recherche d’un signe ou créativité: la voix de l’Américaine âgée de 26 ans a réponse à (presque) tout.

Marketing et spiritualité

Une idée à première vue louable, mais qui, en fait, a vocation à promouvoir Kin Euphorics, la marque de boissons sans alcool créée par Bella Hadid. Pour ce faire, le mannequin a collaboré avec la marque de sportswear The Mayfair Group pour créer des sweatshirts sur lesquels est inscrit le numéro de téléphone. On le retrouve aussi sur des camionnettes et des feuilles de papier collées dans les rues de New York. «Les phrases de réconfort que vous pourrez entendre via cette ligne téléphonique ont été imaginées par mon équipe et moi-même, explique la sœur de Gigi Hadid sur Instagram. J’espère qu’elles vous inspireront à répandre la gentillesse et à être l’ange de quelqu’un aujourd’hui. Si vous voyez ce pull dans la rue, faites un geste pour rendre la journée de quelqu’un agréable.»