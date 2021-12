Bella Hadid distribue nourriture et jouets

New York : Bella Hadid: nourriture et jouets pour les personnes défavorisées

Le top américain a participé à une action de la banque alimentaire new-yorkaise pour Noël. Il a adoré.

En période de fêtes, les stars paient bien souvent de leur personne pour venir en aide aux plus démunis. C’est ce qu’a fait Bella Hadid, 25 ans, le 26 décembre 2021 au Yankee Stadium. À l’initiative de la banque alimentaire de New York, celle qui a ému ses fans en évoquant ses troubles mentaux a distribué des dizaines de sacs de nourriture ainsi que des jouets aux personnes défavorisées de la Grande Pomme.

«Mon Noël parfait. Ceci fait partie des choses que je préfère faire», a posté le mannequin américain en légende de neuf images postées sur Instagram. Elle était accompagnée d’une amie lors de cette distribution organisée par un photographe et réalisateur faisant partie de ses proches. Ce n’est pas la première fois que le top donne de son temps pour des œuvres de charité. La semaine avant Noël, elle avait été vue faisant du bénévolat dans un centre de collecte de jouets remis gratuitement à des enfants défavorisés. «Merci à tous ceux qui ont donné des cadeaux. Nous sommes en mesure d’offrir plus de 250 présents à des enfants de Manhattan et Brooklyn qui méritent d’avoir de beaux souvenirs des fêtes. Acheter et nous remettre un cadeau ne changera pas votre vie, mais ça peut clairement mettre de la lumière dans celle de quelqu’un d’autre», avait posté Bella.