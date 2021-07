Cannes (F) : Bella Hadid officialise avec son nouveau chéri

Après plusieurs semaines de rumeurs, le top a partagé un cliché sur lequel on le voit sur le point d’embrasser le directeur artistique Marc Kalman.

Depuis quelques jours, Bella Hadid partage son temps entre Paris, où se déroule la Fashion Week, et Cannes, où a lieu le célèbre Festival. Entre deux vols en jet privé, le top de 24 ans met en ligne quelques clichés et vidéos de ses journées et soirées. Et c’est avec une de ces publications que l’Américaine a fait savoir qu’elle n’était plus célibataire. Son dernier petit ami officiel était The Weeknd. Leur relation s’était terminée en août 2019. Une liaison avec Duke Nicholson avait été évoquée par les médias, mais n’avait jamais été confirmée.