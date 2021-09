bien-être - Bella Hadid soigne sa santé mentale avec un soda… Et vous?

Le top model promeut une boisson qui l’aurait aidé à soigner son anxiété. Les composants et leurs vertus sont connus. Ils se trouvent dans le thé et divers aliments.

«Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai souffert d'anxiété extrême pendant la majeure partie de ma vie d'adolescente et d'adulte», a écrit Bella Hadid, lors du lancement de Kin Euphorics, la marque de boisson sans alcool dans laquelle elle a investi des fonds. Elle a fêté, ce week-end, le lancement de la gamme, qui compte deux saveurs: Kin Spritz, au gingembre et aux agrumes, et Lightwave, à la lavande et à la vanille.

Le top model américain explique avoir diminué son stress et amélioré son bien-être avec ce soda consommé régulièrement. «Depuis l'âge de 14 ans, j'ai tout essayé pour m'aider à me sentir mieux jusqu'à ce que l’univers m’amène à Jen (la fondatrice de la marque) et Kin Euphorics. C'est LA boisson pour se sentir bien. Je la consomme depuis près d’un an. Elle contient des ingrédients qui aident à calmer notre système nerveux et à ajouter de la sérotonine à notre cerveau. Cela permet de nous concentrer et de nous motiver!»

Les boissons Kin Euphorics contiennent des ingrédients connus pour réduire naturellement le stress et favoriser la relaxation. Il est possible de les consommer sous différentes formes.

Le reishi

Très utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise, ce champignon est prescrit comme stimulant immunitaire. Il peut être consommé séché, en poudre ou sous forme de capsules. Des études ont montré que quelques grammes par jour aidaient lors de traitements contre l’ arthrite et de cancers. À cause de son effet anti-coagulant, il est déconseillé avant et après une opération ou un accouchement.

La théanine

Il s’agit d’un acide-aminé, présent dans les thés noirs et verts, comme le Ceylon Pekoe , le Gunpowder et le Sencha. Il permet la réduction du stress et a un effet apaisant. À noter que la théa n ine n e doit pas être confondue avec la théine et la caféine, qui agissent comme des stimulants.

Le gaba