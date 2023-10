Bella Poarch est officiellement divorcée

Il aura fallu presque un an pour que le divorce de Bella et Tyler Poarch soit finalisé. La chanteuse de 26 ans avait en effet révélé en novembre 2022 qu’elle se séparait de celui qu’elle avait épousé en 2019. Le magazine «People», qui a pu consulter les documents, révèle que les derniers détails de leur séparation ont été réglés mardi 17 octobre 2023 devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles (Californie). L’ancien couple a évoqué des «différends irréconciliables» comme motif de leur divorce.

Le magazine américain rappelle encore que celle dont le premier clip avait connu un démarrage canon s’était déjà laissée aller à quelques confidences dans le podcast «Call Her Daddy». Elle avait notamment expliqué que sa popularité sur internet avait mis un terme à son mariage. «Tout s’est passé si vite. TikTok est arrivé et il ne voulait pas être sous les projecteurs», avait dit la Philippino-Américaine. Bien que divorcés, les deux ex restent en bons termes.