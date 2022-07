Los Angeles : Bella Thorne aurait retrouvé un mec

L’actrice américaine de 24 ans sortirait depuis peu avec le comédien Ryan Eggold.

Bella Thorne et Ryan Eggold ont été vus très complices dans un restaurant, à New York.

Selon Page Six, les deux Américains ont été vus très complices, lors d’un événement mondain organisé dans un restaurant new-yorkais, lundi 4 juillet 2022. Un témoin raconte que Bella, qui a réalisé son premier film X, et Ryan, qui étaient arrivés ensemble, se tenaient à l’écart des invités. «Ils sont ensuite sortis pour boire des cocktails, en tête-à-tête», ajoute l’informateur. Et d’après l’organisateur de la soirée, les deux artistes, qui étaient attendus plus tard pour le dîner, ne sont finalement pas venus. Sont-ils repartis ensemble? Le mystère reste entier. Pour le moment, ni l’un ni l’autre ne s’est exprimé sur la nature exacte de leur relation.