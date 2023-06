VTT: Belle 2e place pour Keller, Schurter n’a pas pu se défendre

Une clameur. Quand, à 4 tours du but de la course des filles, Alessandra Keller et Sina Frei menaient le peloton des favorites, le public a pris feu. «C’était incroyable, a souri la Nidwaldienne, finalement deuxième. Il y avait tellement des gens partout que j’ai trouvé que ça faisait encore deux fois plus de bruit que l’année dernière!»