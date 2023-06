Tennis: Belle performance de Marc-Andrea Hüsler à Bois-le-Duc

Jolie performance de Marc-Andrea Hüsler (ATP 82). Le Zurichois de 26 ans s’est qualifié pour le 2e tour de l’ATP 250 de Bois-le-Duc. Sur le gazon néerlandais, il s’est imposé 6-2 7-6 [7/2] contre Maxime Cressy (ATP 40), tête de série No 8 de l’épreuve.

L’Américain d’origine française possède pourtant un jeu taillé pour cette surface avec son gros service et sa capacité à suivre ses puissantes premières balles au filet. Mais Maxime Cressy est en méforme (aucune victoire en simple depuis février) et Marc-Andrea Hüsler en a profité pour réaliser le break dès le quatrième jeu du duel et s’imposer facilement 6-2.