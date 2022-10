Canton de Berne : Belle pioche dans le milieu de la drogue à Bienne

À la suite d’une vaste enquête en lien avec des soupçons de trafic de stupéfiants, la police cantonale bernoise a pu arrêter à Bienne, le 5 octobre 2022 un présumé trafiquant de drogue. Lors d’une perquisition chez cette personne, plus de cinq kilos d'héroïne, plus de 30 grammes de cocaïne, plus de sept kilos de produits de coupage et de l'argent liquide d'une valeur de plusieurs milliers de francs ont été trouvés. Le tout a été confisqué.