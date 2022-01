Belle: plongée dans un monde virtuel unique

À travers cette relecture hyperoriginale du célèbre conte, ­Mamoru Hosoda («Miraï, ma petite sœur») propose une expérience visuelle et sensorielle puissante. Le riche scénario explore avec justesse des thèmes forts tels que le deuil, la romance, la famille, les sentiments, l’adolescence et bien sûr, l’impact d’internet et des réseaux sociaux sur le monde actuel. Présenté au Festival de Cannes puis à celui de Locarno, «Belle» est le film d’animation à ne pas manquer en ce début d’année, car il ne ressemble à aucun autre.