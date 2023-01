Hockey sur glace : Belle soirée pour les équipes romandes, sauf pour Fribourg

Le HC Bienne s’est compliqué la tâche pour battre Zoug

Cinquante-trois. C’est le nombre de secondes dont le HC Bienne a eu besoin pour trouver une faille dans la défense zougoise (1e, Künzle), vingt-quatre heures après avoir passé six buts à Fribourg-Gottéron sur sa patinoire. Le coach du EVZ, Dan Tangnes, n’a pas tardé à faire usage de son temps mort après douze minutes de jeu. Son équipe, qui jouera mardi le match retour de la demi-finale de la Champions Hockey League, n’était vraiment pas dans le coup. Les Biennois, bien dans leurs patins et surtout décidés à faire joujou avec leur adversaire, n’ont toutefois pas su exploiter la fragilité temporaire des doubles champions de Suisse, sauvés à maintes reprises par leur gardien numéro deux, Luca Hollenstein.

En avance d’un but depuis la première minute de jeu, incapable de prendre le large malgré des occasions en or à la chaîne, le HCB ne savait plus vraiment s’il devait attaquer ou défendre en troisième période (temps mort demandé par les Biennois à la 46e), lorsque les Zougois ont joué leur va-tout pour tenter d’égaliser. Après avoir longtemps joué avec le feu, les Seelandais se sont finalement donné un peu d’air en marquant le 2-0 à quatre contre quatre à la 52e minute (Fabio Hofer). Mais un but en power play de Lino Martschini – à une seconde de la fin d’une pénalité biennoise – a remis l’équipe de Törmänen sous pression jusqu’à 15 secondes de la fin, lorsque Luca Hischier a marqué dans la cage vide (60e, 3-1).