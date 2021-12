Belle toute nue de retour en 2022 sur TFX

France : «Belle toute nue» de retour en 2022

La célèbre émission de M6 revient dans une nouvelle version sur TFX et s’appellera «Comment être belle toute nue».

Diffusée entre 2008 et 2012, puis en 2015 sur M6, «Belle toute nue» a permis à des dizaines de femmes complexées par leurs corps de se sentir à l’aise, au point de prendre la pose dans le plus simple appareil. Six ans après son dernier numéro, l’émission revient sur TFX, chaîne sur laquelle on retrouve «JLC Family», avec un nouveau titre et un nouvel animateur.