Label Suisse a réuni 75'000 personnes à Lausanne

Les organisateurs de l’événement biennal, qui se terminera tard le dimanche 18 septembre 2022 à Lausanne, sont satis­faits: 75’000 personnes ont arpenté la dizaine de lieux gratuits. Artistes et festivaliers ont été conquis par la vue sur le lac offerte par la nouvelle scène principale. «Une réussite. C’était risqué de déplacer le cœur du festival de la place Centrale (ndlr: fermée pour cause de travaux) à Montbenon. On ne se trouvait plus dans le centre-ville», relève Nadège Hauser. La directrice de Label Suisse se félicite aussi d’avoir entendu du suisse-allemand et de l’italien dans la foule, ce qui prouve le rayonnement du raout.